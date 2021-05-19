Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Helalleşme neden siyaset malzemesi yapıldı? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak?

Son dakika: Helalleşme neden siyaset malzemesi yapıldı? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak?

Son dakika: Helalleşme neden siyaset malzemesi yapıldı? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak?
19.05.2021 13:06
Ana Sayfa 00:47
Masumlar Apartmanı Gülben kaç...
Ana Sayfa 01:46
2022'de cemaatle buluşacak!...
Ana Sayfa 04:27
İstanbul'da teröre darbe!
Ana Sayfa 15:47
Kurtuluşa atılan adımın 102....
Ana Sayfa 01:20
Adana'da 5 araç birbirine...
Ana Sayfa 00:46
Adana'da DEAŞ operasyonu
Ana Sayfa 02:27
Diyarbakır’da bir maket uçak...
Ana Sayfa 01:08
Gönül Dağı 29. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:17
Antalya'da ilginç olay!
Ana Sayfa 00:29
Kardeşlerim 14. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:57
THY, tarihi forma ile...
Ana Sayfa 00:36
Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş’a...

HDP'nin müttefiki CHP'li Dursun Çiçek, son zamanlarda muhalefet yandaşı gazeteciler tarafından sıkça dile getirilen bir projeyi televizyonda açıkça anlattı. Çiçek, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde HDP'ye bazı bakanlıklar verilebileceğini söyledi. Peki, Helalleşme neden siyaset malzemesi yapıldı? HDP'li hangi isme hangi bakanlığı verecekler? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu nedir? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Haber Videoları