Son dakika: Helalleşme neden siyaset malzemesi yapıldı? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak?

HDP'nin müttefiki CHP'li Dursun Çiçek, son zamanlarda muhalefet yandaşı gazeteciler tarafından sıkça dile getirilen bir projeyi televizyonda açıkça anlattı. Çiçek, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde HDP'ye bazı bakanlıklar verilebileceğini söyledi. Peki, Helalleşme neden siyaset malzemesi yapıldı? HDP'li hangi isme hangi bakanlığı verecekler? İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu nedir? SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.