SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü 2 yaralı

03.08.2020 11:13

Hakkari Yüksekova'da öğretmenlerin içinde olduğu bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 öğretmen hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı kazaya dair ayrıntıları A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak aktardı. İşte kazaya dair ilk degtaylar...

Kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine meydana geldi. İkiyaka Dağları'nın çevrelediği Göllerbaşı bölgesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli araç uçuruma yuvarlandı.

Pikniğe gittikleri öğrenilen dördü öğretmen altı kişi feci şekilde can verdi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan bir kişi 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı "Sabah saatlerinde Sat Gölleri bölgesine pikniğe giden iki araçtan biri Göllerbaşı'ndan aşağı inerken takla atmış" dedi.