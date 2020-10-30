Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "5 bina yıkıldı, enkaz altında vatandaşlarımız var"

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 5 binanın yıkıldığını, enkaz altına kalan vatandaşların olduğunu ve tüm Bakanlıkların seferber olduğunu söyledi.