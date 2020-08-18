18.08.2020 12:04

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.