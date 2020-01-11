Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın 11.01.2020 10:32

Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.