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Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın

Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın

11.01.2020 10:32

Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.


Başakşehir'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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