SON DAKİKA: FETÖ'ye 33 ilde dev darbe! 118 şüpheli için çalışma yapıldı

Son dakika haberi! FETÖ'ye İstanbul merkezli dev darbe. Terörle Mücadele şube ekipleri, FETÖ’nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Türkiye genelinde gece saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 118 şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.
FETÖ'ye İstanbul merkezli dev darbe.
Terörle Mücadele şube ekipleri, FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Türkiye genelinde gece saatlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 118 şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.
Operasyonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor