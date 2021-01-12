Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: FETÖ'ye 33 ilde dev darbe! 118 şüpheli için çalışma yapıldı

SON DAKİKA: FETÖ'ye 33 ilde dev darbe! 118 şüpheli için çalışma yapıldı

SON DAKİKA: FETÖ'ye 33 ilde dev darbe! 118 şüpheli için çalışma yapıldı
12.01.2021 06:43
Ana Sayfa 00:35
Zuckerberg Senato'da böyle...
Ana Sayfa 01:25
CHP'li vekil Türkiye'nin...
Ana Sayfa 26:51
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 24:52
Sosyal medya kullanıcılarını...
Ana Sayfa 08:59
Doğalgaz sonrası o ile bir...
Ana Sayfa 01:58
Rekabet Kurulu'ndan WhatsApp...
Ana Sayfa 00:39
Zehir tacirleri böyle...
Ana Sayfa 01:42
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp...
Ana Sayfa 01:59
3. Dünya Savaşı kapıda mı?
Ana Sayfa 00:56
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp...
Ana Sayfa 02:53
Kılıçdaroğlu'na tepki: Mandacı...
Ana Sayfa 03:32
CHP Türkiye için bir milli...

Son dakika haberi! FETÖ'ye İstanbul merkezli dev darbe. Terörle Mücadele şube ekipleri, FETÖ’nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Türkiye genelinde gece saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 118 şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.


FETÖ'ye İstanbul merkezli dev darbe.

Terörle Mücadele şube ekipleri, FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Türkiye genelinde gece saatlerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 118 şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.

Operasyonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor

Haber Videoları