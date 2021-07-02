SON DAKİKA: FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası Munise Gülen İzmir'de yakalandı

Son dakika haberine göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen, İzmir'in Karabağlar ilçesinde saklandığı adreste ekipler tarafından yakalandı. Munise Gülen'in elebaşı Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olduğu öğrenildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.









SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI





İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.





EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

