Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu taksinin üzerine devrildi! Şoför hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu dehşeti! Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, önce bariyerlere çarptı ardından karşı şeride geçerek taksinin üzerine devrildi. Taksi şoförü Engin Karakaya (50) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Asli kusurlu bulunan kamyon şoförü Nevzat Ö. (33) ise tutuklandı.

Eyüpsultan'da 12 Eylül Cuma günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen 34 FOG 130 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü Nevzat Ö. (33), direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp karşı şeride geçti ve o sırada ilerleyen taksinin üzerine devrildi.

Taksici Sıkıştığı Yerden Kurtarıldı

Kamyonun altında kalan 34 TFN 43 plakalı taksiyi kullanan şoför Engin Karakaya (50), aracında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan Karakaya, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Yaşamını Yitirdi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Karakaya, 13 Eylül Cumartesi günü Güngören Haznedar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kamyon Şoförü Tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan hafriyat kamyonu şoförü Nevzat Ö., yapılan incelemeler sonucu "asli kusurlu" bulundu. Nevzat Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

