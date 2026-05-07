Adana'da masum atlara kırbaçlı işkence

Yüreğir ilçesinde bir grup şahıs, kaçmaya çalışan iki ata defalarca kırbaçla vurarak dehşeti yaşattı.

Olay, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup genç, sokak üzerinde bulunan iki ata karşı acımasızca harekete geçti. Ellerindeki kırbaçlarla hayvanlara defalarca vuran şahıslar, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü.

Kaçmaya çalıştılar ama kurtulamadılar

Gözü dönmüş saldırganların darbelerinden kurtulmak isteyen atlar, can havliyle sağa sola kaçmaya çalıştı. Ancak saldırgan grup, kaçmaya çalışan hayvanları takip ederek kırbaçlı işkenceye devam etti. O anları balkonlarından ve pencerelerinden izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu vahşeti anbean kaydetti.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

Görüntülerin sosyal medyada ve haber sitelerinde paylaşılmasının ardından hayvanseverler ve vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Olay sonrası işkence gören atların durumuna ilişkin net bir bilgiye ulaşılamazken, güvenlik güçlerinin görüntüleri inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

