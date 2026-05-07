Berberde satırlı infaz girişimi! Tıraş olurken kabusu yaşadı

Mersin’de tıraş olan T.T., husumetlisinin satırlı saldırısına uğradı; can havliyle eline geçirdiği keserle kendisini savunan adam ve saldırgan hastanelik oldu.

Olay, Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 58 yaşındaki T.T., berber koltuğunda tıraş olduğu sırada, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 43 yaşındaki S.Ü.'nün ani saldırısına uğradı. Elindeki satırla dükkana giren S.Ü., koltukta oturan T.T.'yi hedef aldı.

Satıra keserle karşılık verdi

Başından aldığı satır darbesiyle yaralanan T.T., can havliyle iş yerinde bulunan bir keseri eline alarak saldırgana karşı koydu. Berber dükkanının savaş alanına döndüğü o anlarda, iki taraf da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan korku dolu arbede, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Saldırgan tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan S.Ü., tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen satırlı saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı T.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

