Son dakika: Erzurum'da halk otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 05.02.2020 09:19

Erzurum'da karlı yolda kontrolden çıkan halk otobüsü yol kenarına devrildi. Kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda 112 ve AFAD ekibi sevk edildi.