ABD kongresinde soğuk rüzgarlar! Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Trump'ın metnini yırttı! 05.02.2020 09:29

ABD Başkanı Donald Trump, kongre binası Capitol’de ulusa seslendi. Salonda ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ile Trump arasında soğuk rüzgarlar esti. Trump Pelosi’nin elini sıkmazken Pelosi de Trump’ın konuşma metnini yırtıp attı.

Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce "Amerika'nın geri dönüşünü" başlattıklarına işaret eden Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyledi.

Görev süresinde birçok konuda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Birliğimizin durumu hiç olmadığı kadar güçlü." görüşünü paylaştı.

Başkan Trump, "Politikalarımız sayesinde ABD, dünyada 1 numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi konumuna geldi. 3 yılda aldığımız inanılmaz yol sayesinde, Amerika şu an enerji bakımından tam bağımsız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kanada ve Meksika ile yaptığı NAFTA Anlaşmasını da "felaket" olarak niteleyen Trump, bu anlaşmayı kaldırıp ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasını (USMCA) imzaladıklarını anımsattı.

ÇİN İLE YAPILAN ANLAŞMAYA VE VİRÜS SALGININA DİKKATİ ÇEKTİ

Trump'ın başkanlık yaptığı döneme damgasını vuran Çin ile ticaret savaşına da değinen Trump, "Vatandaşlarımıza, Çin'in ABD'den çaldığı büyük miktardaki işe karşı gümrük vergisi uygulama sözü verdim. Stratejimiz işe yaradı ve Çin ile çalışanlarımızı, fikri mülkiyetimizi korumayacak ve hazinemize milyarlarca dolar girmesini sağlayacak yeni bir anlaşma imzaladık." diye konuştu.

Konuşmasında Çin'de başlayan koronavirüs salgınına da dikkati çeken Trump, "Çin hükümeti ile koronavirüs salgını konusunda yakından çalışıyoruz ve iş birliği içindeyiz. Yönetimim, bu tehditten vatandaşlarımızı korumak için gereken tüm önlemleri alacaktır." mesajı verdi.

Trump, ABD ordusuna 2,2 trilyon dolar yatırım yaptıklarını aktararak, "En iyi uçakları, füzeleri, roketleri, gemileri ve tüm diğer askeri ekipmanları aldık, bunların hepsi de Amerikan yapımı. Aynı zamanda müttefiklerimizin de adil ödeme yapmasını sağlıyoruz. Diğer NATO üyelerinin katkı paylarını 400 milyar dolara kadar artırdım." bilgisini paylaştı.

YASA DIŞI GÖÇMENLERE "KAPI DIŞARI EDİLECEKSİNİZ" MESAJI

ABD'ye yasa dışı yollarla gelen kişilerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Trump, "Benim yönetimim yakala-serbest bırak dönemini bitirdi. Yasa dışı yollarla ülkeye gelirseniz anında kapı dışarı edileceksiniz." dedi.

Yönetiminin din özgürlüğünü savunduğunu vurgulayan Trump, "Din özgürlüğü, anayasal bir hak olan devlet okullarında ibadet etmeyi de kapsıyor, biz ibadeti cezalandırmıyoruz. Biz haçları parçalamıyoruz, dini simgeleri yasaklamıyoruz. Vaizleri ve papazları namlunun ucuna koymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetiminin ulusal güvenliği savunduğunu ve "radikal İslamcı terör ile mücadele ettiğini" kaydeden Trump, "Geçen hafta, İsrail ve Filistin arasında çığır açan bir barış planını duyurdum. Daha önceki tüm çabaların boşa çıktığını göz önüne alarak, bölgede istikrarı sağlamak için kararlı ve yaratıcı olmalıyız. Milyonlarca genç insana daha iyi bir gelecek şansı vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

SÜLEYMANİ VE BAĞDADİ VURGUSU

DEAŞ'ı yüzde 100 oranında yok ettiklerini savunan Trump, "DEAŞ'ın kurucusu ve lideri kana susamış bir katil olan El-Bağdadi öldürüldü." dedi.

Trump, geçen ay öldürülen İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani hakkında da "Süleymani İran rejiminin pervasız bir kasabı ve canavarıydı. Irak'ta görev yapan binlerce Amerikan askerini öldürdü ya da yaraladı." diye konuştu.

Süleymani'nin birçok insanın ölümüne yol açtığını belirten Trump, "Geçen ay benim talimatımla ABD ordusu Süleymani'nin öldüğü mükemmel bir saldırı düzenledi ve onun terör hükümdarlığını yok etti. Teröristlere mesajımız net, Amerikan adaletinden asla kaçamayacaksınız. Vatandaşlarımıza saldırırsanız, bunun bedelini canınızla ödersiniz." görüşünü dile getirdi.

İRAN'A "KISA SÜREDE EKONOMİNİZİ DÜZELTİRİZ" MESAJI

İran'da son dönemde yapılan protesto gösterilerine de dikkati çeken Trump, "İran rejimi nükleer silah arayışından vazgeçmeli, terör yaymayı bırakmalı ve kendi halkının yararına çalışmaya başlamalı. Güçlü yaptırımlarımız sayesinde, İran ekonomisi kötüye gidiyor. Bunun kısa sürede iyileşmesini sağlayabiliriz, ama yardım istemek için ya çok gururlular ya da çok aptallar. Biz buradayız. Hangi yolu seçeceklerini bir görelim. Bu tamamen onlara kalmış." diye konuştu.

Trump konuşmasında, "Amerikalıların hayatlarını savunurken, Orta Doğu'daki Amerikan savaşlarını bitirmeye çalışıyoruz." mesajı da verdi.

Afganistan'daki barış görüşmelerinin devam ettiğini belirten Trump, "Afganistan'da birçoğu suçsuz yüz binlerce kişiyi öldürmek istemiyorum. Diğer milletlere emniyet ajansı olarak hizmet etmek bizim görevimiz değil. Amerika'nın en uzun savaşını bitirmeye ve askerlerimizi evlerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

TRUMP GUAİDO'YU AĞIRLADI

Trump konuşmasında Küba, Nikaragua ve Venezuela hükümetlerine de yüklendi. Söz konusu ülkelerdeki halkın "demokrasi umutlarını" desteklediklerini anlatan Trump, "ABD Venezuela'nın sosyalist diktatörü Nicolas Maduro'ya karşı 59 ülkeden oluşan diplomatik koalisyona öncülük ediyor. Maduro gayrimeşru bir yönetici ve kendi halkına zulmeden bir tirandır. Ancak Maduro'nun zorbalığı ezilecek ve yıkılacaktır." ifadelerini kullandı.

Dinleyiciler arasında Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun da olduğunu belirten Trump, "Guaido tüm Venezuelalıların umutlarını, hayallerini ve arzusunu yanında taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

HATİCE CENGİZ DE KONUŞMAYI SALONDA DİNLEDİ

Trump'ın konuşmasını İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de salonda dinledi.

Trump ayrıca kanser teşhisi konulan muhafazakar radyo sunucusu Rush Limbaugh'a da "Özgürlük Madalyası" takdim etti.

PELOSİ, TRUMP'IN KONUŞMA METNİNİ YIRTIP ATTI

Öte yandan, Trump'ın konuşması sırasında arkasında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı.

Pelosi, konuşmadan önce Başkan'a elini uzatırken, Trump'ın bunu görmezden gelmesi ve el sıkışmaması dikkatlerden kaçmadı.

Konuşma biter bitmez Pelosi'nin Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtıp atması da kameralara yansıdı.