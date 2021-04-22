RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika! Emekli amirallerden darbe imalı bildiri! İfadeye gittiler

Son dakika! Emekli amirallerden darbe imalı bildiri! İfadeye gittiler
22.04.2021 11:10
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Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.


Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.
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