Son dakika! Emekli amirallerden darbe imalı bildiri! İfadeye gittiler

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 emekli emekli amiralden 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.