RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Selçuk Bayraktar ''F-35'leri vermiyor olmaları...'' deyip Milli İnsansız Savaş Uçağı'nı müjdeledi

Selçuk Bayraktar ''F-35'leri vermiyor olmaları...'' deyip Milli İnsansız Savaş Uçağı'nı müjdeledi

Selçuk Bayraktar ''F-35'leri vermiyor olmaları...'' deyip Milli İnsansız Savaş Uçağı'nı müjdeledi
22.04.2021 11:36
Ana Sayfa 01:37
CHP'li belediye işe gitmeden...
Ana Sayfa 01:11
23 Nisan sokağa çıkma yasağı...
Ana Sayfa 01:14
KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma...
Ana Sayfa 01:48
İzmir'de vahşet! Parasını...
Ana Sayfa 00:40
Benim Adım Melek 63. bölüm...
Ana Sayfa 00:55
Usta yorumcu Erman Toroğlu'dan...
Ana Sayfa 01:42
Sokağa çıkma kısıtlaması ne...
Ana Sayfa 00:41
Başakşehir, Demba Ba ile...
Ana Sayfa 00:29
Başkan Erdoğan, Oğuzhan...
Ana Sayfa 01:00
Tokat’ta korkunç olay!
Ana Sayfa 02:26
Galatasaray – Trabzonspor maç...
Ana Sayfa 02:46
Turfanda üzüm hasadı başladı!

ABD Savunma Bakanlığı dün akşam, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğunu açıkladı. Dünyayı hayran bırakan Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar F-35'ler ve Milli İnsansız Savaş Uçağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'ye F-35 vermeme kararına değinen Bayraktar, "F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir." şeklinde konuştu.


Telegram sayfasından bir video yayınlayan Bayraktar, kendilerinin bu alanda çalıştığını ve ilk uçaklarının prototipini 2023'te uçurmayı umduklarını söyledi.

İşte Bayraktar'ın açıklamaları:

"F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir.

Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme , bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz.

Evet, bugün itibariyle o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35'ten daha az olacaktır.

Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır.

Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir.

Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir.

Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik.

Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek.

Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır.

Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız."

Haber Videoları