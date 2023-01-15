SON DAKİKA | Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi | AFAD, Kandilli deprem detayları

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 06.36'da yaşandığı ve merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğu açıklandı.

Depremin yerin 17 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada bölgede herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilirken, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

A Haber canlı yayınına katılan Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, "Şu an herhangi bir olumsuzluk yok. Köylerle de haberleşmeye çalışıyoruz. Şu an ilçede yıkım gibi olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.

3 YIL ÖNCE DE DEPREM OLMUŞTU

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak 2020'de büyük bir deprem meydana gelmişti. 6,5 büyüklüğünde meydana gelen bu depremde 41 kişi hayatını kaybederken, 1607 kişi ise yaralanmıştı.

AFAD ELAZIĞ DEPREMİ DETAYLARI



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