Elazığ Mustafa Paşa'da enkazdan 19. saatte kurtuluş |Video - Son Dakika Deprem Videoları 25.01.2020 17:11

Son dakika haberine göre; Elazığ Sivrice'de gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. İşte o anlar...