Haberler Video Elazığ Mustafa Paşa'da enkazdan 19. saatte kurtuluş |Video - Son Dakika Deprem Videoları
Elazığ Mustafa Paşa'da enkazdan 19. saatte kurtuluş |Video - Son Dakika Deprem Videoları

Elazığ Mustafa Paşa'da enkazdan 19. saatte kurtuluş |Video - Son Dakika Deprem Videoları

25.01.2020 17:11

Son dakika haberine göre; Elazığ Sivrice'de gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. İşte o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları