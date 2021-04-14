RAMAZAN İMSAKİYE
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Son Dakika! Dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu! Listede Kılıçdaroğlu da var

Son Dakika! Dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu! Listede Kılıçdaroğlu da var
14.04.2021 16:18
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Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.


Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül."

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