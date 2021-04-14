Başkan Erdoğan'dan son dakika Kanal İstanbul açıklaması: Ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelmişti. Burada bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.



Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." dedi.



#KütüphaneSöyleşileri'nin ilk sorusu Kanalİstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor.



İnşallah Kanalİstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız. pic.twitter.com/Ag1AUq5R0p — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN