Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Libya tepkisi

30.06.2020 17:36

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, Fransa yıkıcı bir anlayışla Libya'da bulunuyor" dedi. Çavuşoğlu, "Macron dürüst davranmadı. Fransa, Libya'da bir darbeciyi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da ağırladığı Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile kameraların karşısına geçti.

'Dost kara günde belli olur' deyişinin Macarca'da da bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, yalnızca koronavirüs salgınında değil iyi günlerde de dayanışmanın süreceği mesanı verdi.

Budapeşte yönetiminin Avrupa Birliği'nde (AB) Ankara'ya verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, "AB politikalarını gözden geçirmeli" dedi.







FRANSA'YA LİBYA TEPKİSİ

Bakan Çavuşoğlu, "Fransa yıkıcı bir anlayışla Libya'da bulunuyor" dedi. Çavuşoğlu, "Macron dürüst davranmadı. Fransa, Libya'da bir darbeciyi destekliyor." ifadelerini kullandı.



AB'NİN TÜRKİYE'YE SÖZÜ

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "AB'nin Türkiye'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz." açıklamasında bulundu.