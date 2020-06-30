Bedirhan bebeğin kanı yerde kalmadı! Acılı anneanne Sudiye Demir A Haber'e konuştu

30.06.2020 17:20

Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan ve gri listede aranan Partizan kod adlı Adil Akyürek isimli terörist, Hakkari kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi. Sevindirici haber saldırıda hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın annesine verildi. Bedirhan bebeğin acılı anneannesi Sudiye Demir, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan yavrularının mezarlarının başında A Haber'e konuştu. Sudiye Demir, ''Acım dinmedi ama yine de sevindim'' dedi.

"ALLAH ASKERLERİMİZE YARDIM ETSİN"

Bedirhan'ın anneannesi Suudiye Demir, "Acımı hafiflettiği için sevindim. Kahrolsun PKK'lılar. Allah askerlerimize yardım etsin ve kuvvetlerini artırsın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'da da Allah razı olsun. Bunların kökünü kesecek." dedi.

"ACIM İLK GÜNLE AYNI AMA O TERÖRİSTLER ÖLDÜKÇE SEVİNİYORUM"

Anneanne Suudiye Demir, "O alçağın öldürüldüğünü duyunca içimde bir sevinç oldu. Haftada 2 gün buraya geliyorum ve yavrularımla dertleşiyorum. Üzüntüm oluyor, dualar okuyorum acım dinmiyor ama geliyorum yanında oturuyorum. Acım ilk günle aynı ama o teröristler öldükçe seviniyorum." ifadelerini kullandı.