Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan'ın yaptığı savaş suçudur

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına sert tepki göstererek, "Ermenistan'ın sivilleri hedef alması yeni bir şey değil. Bu bir savaş suçudur" dedi.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Ermenistan'ın sivilleri hedef almasına sert tepki göstererek, "Ermenistan'ın sivilleri hedef alması yeni bir şey değil. Bu bir savaş suçudur" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Doğu Akdeniz'deki olaylardan sonra, kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türkleri için adımlarımızı attık, atıyoruz.

NATO'nun bir insiyitafi oldu.

Biz müttefikler arasında bir kazanın olmasını istemeyiz.

Yunanistan'ın tavrı ilk günlerde olumsuzdu.

Yunanistan'ın savaş gemilerini göndermesinden sonra bir gerginlik oldu.

Yunanistan'ın da artık bu toplantılara katıldığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Stoltenberg'e de teşekkür ediyoruz.

Polonya'nın desteğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var.

Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik, kalıcı ateşkes için sarfettiğimiz çabalarla ilgili bilgi verdik.

Terörle mücadelede NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler.

Bugün bazı müttefikler PKK/YPG'ye destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır.

Genel sekretere sitemlerimizi ilettik bu konu ile ilgili. Üye ülkelere iletmesi için.

STOLTENBERG İSE ŞU AÇIKLAMALARDA BULUNDU:

Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir.

Önlemlerin arasında güvenli bir telefon hattı da oluşturuldu. Yunanistan-Türkiye arasında. 7/24 aranabilecek bu hat.

Bu mekanizma yapıcı görüşmeler sayesinde oldu. Bu olumlu gelişme için 2 tarafa da teşekkür ediyorum.

Gerilimin azaltılması mekanizmaları bizim için çok önemli.

Varolan sorunların çözülebileceğini umuyorum.

Bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız.

S-400'ün alınması bizim için bir sorun çıkartıyor. Hava araçlarımıza tehlike teşkil ettiği gibi, ABD'den yaptırım tehdidini de ortaya çıkartıyor.

SORU-CEVAP

(Ermenistan-Azerbaycan çatışması)

Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Tarihlerine baktığınızda Hocalı'da 630'dan fazla insanı nasıl katlettiğini görebilirsiniz. Temmuz ayında yine sivillere saldırdılar. Şimdi ise önce çatışma hattında sivil ve askerlere saldırdı. Çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Son günlerde de sıkılan Ermenistan Bakü'ye yakın yerlere saldırıyor. Bu esasen savaş suçudur.

30 yıldır maalesef bu sorunun çözümü konusunda somut hiçbir öneri gelmedi.

Ukrayna, Gürcistan toprak bütünlüğünde güçlü bir şekilde bu ülkelere destek veriyoruz. Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz?

Ermenistan'ın bir an önce buradan çekilmesi konusunda herkesin çağrıda bulunması gerekiyor. Ermenistan bu işgalinin tadını çıkarıyor. Herkesin haklının yanında olması gerekiyor.

Azerbaycan'ın Türkiye'den destek talebi yok ama olursa da destek veririz.

Stoltenberg: Durumu çok yakından takip ediyoruz. Endişelerimiz var. Raporları görüyoruz. Siviller hayatlarını kaybediyor. Çatışma riskleri de getiriyor. Altyapılar da hasar görüyor. Çok net bir mesaj vermeliyiz tüm taraflara. Çatışmalar bitmeli. Tüm çabaları desteklemeliyiz.

Barışçıl müzakereleri sürdürmeliyiz. Bu çok net bir mesaj olarak geldi. Çatışmanın başından beri bunu bildirdim.