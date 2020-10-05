Son dakika: GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Son dakika haberine göre, sosyal medyadan yayınladığı video ile büyük tepki çeken GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevinden alındı.
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK GÖREVDEN ALINDI
Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.
Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.