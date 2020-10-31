İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Korona mı oldu? Gelen son dakika bilgisine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin eşinin ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Pazartesi günü kendisinin ve ailesinin test sonucu pozitif çıkması üzerine evde tedavi altında bulunan Soylu ailesi dün ise koronavirüs tedavisi için hastaneye nakledildi. Bakan Soylu, durumlarının ise iyi olduğunu belirtti.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayıları tekrar artış gösterirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da koronavirüse yakalandı.

Bakan Soylu kendisinin ve ailesinin koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyurdu.

"PAZARTESİ GÜNÜ POZİTİF ÇIKTIK"

Süleyman Soylu, şunları yazdı "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı.

"DÜN HASTANEYE NAKLEDİLDİK"

Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz.

"İZMİR DEPREMİNDE HAYATLARINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM"

Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.