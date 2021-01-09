Son dakika: Denetimden kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı!

SON DAKİKA HABERİ... Türkiye'nin pandemi ile mücadelesi devam ediyor. İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetleme yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişinin hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilirken sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kurallarını ihlal etmekten 9 bin 61 TL idari para cezası kesildi.