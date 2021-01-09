SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Gezi' çıkarmaya çalışanlara sert tepki

Son dakika haberi! Diyarbakır'ı Elazığ’a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi’nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldığı Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Biz bunları vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin safında gördük." dedi.

Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde inşa edilen Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu projelerle Türkiye'nin kalkınma altyapsını sürekli geliştiriyoruz. Dünyanın koronavirüs salgınında siyasi ve sosyal kaoslara kadar pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde Türkiye kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: YÜZLERCE KEZ SEYRETTİK

Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri takip ediyoruz. Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Biz bunları vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin safında gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti bir tek bu zihniyet yerinde sayıyor. Karşımızda eylem biçimde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı bir zihniyet var.

Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Sosyal medya mecralarını hukuki zemine oturtma çabalarımıza karşı çıkanlar en ilkel sansürcülüğü uygulamaya başladılar.

2023 sürecinde 83 milyon tek yürek çarparak güzel fotoğrafı inşallah devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı olarak hizmet siyasetinden taviz vermeden atacağımız her adım, bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştıracaktır.

Köprü ve bağlantı yolları ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.





1142 METRE UZUNLUĞUNDA

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

VADİDEKİ YÜKSEK EĞİMLER İYİLEŞTİRİLDİ

Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.



Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.