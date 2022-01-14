SON DAKİKA: Cin çıkarmak için 100 oklava darbesi vurulan kadın öldü! 'Yerde yatıyordu kıyafetlerini çıkardığında...'
Son dakika haberleri... Ankara Keçiören'de psikolojik sorunları nedeniyle sözde hocanın yönlendirmesi ile cin çıkartma seansı uygulanarak eşi Selçuk Tekin tarafından sırtına 100 kez oklava ile vurulup, hacamat yapılan Özge Nur Tekin (30), hayatını kaybetti. Genç kadına hacamat yaptığı belirlenen Sevim Özbaş "Yerde yüzü koyun yatan bir kadın vardı. Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarını simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'İçine 3 harfliler kaçmış, hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık' dediler." diye konuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: ÖZGE NUR TEKİN 'CİN ÇIKARMA SEANSI'NDA CAN VERMİŞTİ: YERDE YATIYORDU, KIYAFETİNİ ÇIKARTTIĞINDA...
Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti.
Tekin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis savcılığa bilgi verdi. Ölü muayene tutanağında Özge Nur Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi.
Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri'de bulunan sözde hoca Erdal Kaya'ya ulaşıldığını ifade etti.
'SIRTINA 100 KEZ OKLAVA İLE VURDUM'
Selçuk Tekin, telefonla aradığı cinci hoca Erdal Kaya'nın, 'Eşine cinler musallat olmuş; dediklerimi yaparsanız eşini kurtarırım' dediğini belirterek, "Önce telefondan dua okudu, eşim rahatladı.