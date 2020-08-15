Son dakika: CHP'li Zeydan Karalar söz verdi yapmadı: Adana'da köprü projesi yarım kaldı

Son dakika haberine göre, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde haciz mağduru maskesi düşen CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bitirmeyi vaat ettiği bir köprüyü de yarım bıraktığı ortaya çıktı.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde haciz mağduru maskesi düşen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bitirmeyi vaat ettiği bir köprüyü de yarım bıraktığı ortaya çıktı.
Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, Karalar'ın kendi döneminde Adana'ya hizmet etmediğini ve birçok projenin yarım kaldığını belirtti.
Faaliyet raporunda tek bir eser göremediklerini belirten Gündoğan, bunu CHP'li Karalar'a sorduklarında anlamsız cevaplar aldıklarını ve Karalar döneminde Adana'ya tek bir eserin bile kazandırılmadığını söyledi.
HİZMET YAPIN
İsrafı önleyeceğiz diyen Karalar'ın köprüyü de yarım bıraktığını söyleyen Gündoğan, "Bahane üretmek yerine milletimizin size emanet ettiği koltukları icralara kaptırmak yerine hizmet yapın." dedi.