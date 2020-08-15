Marmaris plajları doldu taştı! Yabancı turistlerden büyük ilgi

15.08.2020 15:13

Koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçiş yapıldıktan sonra ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’de Muğla ilini de güvenli şehirler arasına almasından sonra Marmaris otelleri ve plajları dolmaya başladı. Özellikle Ukrayna, Makedonya, İsrail ve Rusya’dan gelen turistlerin yanı sıra İngilizler de tatil için Marmaris’i tercih edenler arasında ilk sırayı aldı.