SON DAKİKA: CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine suç duyurusu

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Başkan Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, 'tehdit' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



"SONU MENDERES'E BENZEMESİN"

CHP'li Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın "Menderes" göndermeli tehdidine ise "Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in gibi olabileceğini söylüyor. Bre ahlaksız biz bu yola kefenimizle çıktık." sözleriyle yanıt verdi.