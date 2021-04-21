RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine suç duyurusu

SON DAKİKA: CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine suç duyurusu

SON DAKİKA: CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditlerine suç duyurusu
21.04.2021 13:54
Ana Sayfa 09:33
Başkan Erdoğan'dan 128 milyar...
Ana Sayfa 00:30
A101 22 Nisan aktüel...
Ana Sayfa 01:11
Meral Kaplan gözyaşlarına...
Ana Sayfa 03:33
Başkan Erdoğan: ''Be ahlaksız...
Ana Sayfa 01:11
ABD'de vahşet! 16 yaşında...
Ana Sayfa 01:14
Başkan Erdoğan'dan kabine...
Ana Sayfa 00:50
Bu terslikte bir iş var
Ana Sayfa 00:40
Barış Pınarı bölgesinde...
Ana Sayfa 02:47
'128 milyar dolar nerede?'...
Ana Sayfa 00:31
Güngören’de feci kaza!
Ana Sayfa 02:06
İstanbul'da anne adayı...
Ana Sayfa 01:05
Mehmet Muş kimdir? Ticaret...

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Başkan Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, 'tehdit' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"SONU MENDERES'E BENZEMESİN"
CHP'li Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbecilere tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Başkan Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın "Menderes" göndermeli tehdidine ise "Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in gibi olabileceğini söylüyor. Bre ahlaksız biz bu yola kefenimizle çıktık." sözleriyle yanıt verdi.

Haber Videoları