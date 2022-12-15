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SON DAKİKA! Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı! Cengiz Şıklaroğlu'na kurşun yağdırdılar! İlk görüntüler!

SON DAKİKA! Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı! Cengiz Şıklaroğlu'na kurşun yağdırdılar! İlk görüntüler!
15.12.2022 09:55

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Beykoz Yeni Riva Yolu'nda silahlı saldırı. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu otomobil kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Olay yerinden ilk görüntüler...

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'ÇERKES Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu 34 EGJ 239 plakalı otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.

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