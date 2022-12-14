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Murat Hazinedar yakalanma anı videosu izle! Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Kastamonu Tosya'da böyle yakalandı

Murat Hazinedar yakalanma anı videosu izle! Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Kastamonu Tosya'da böyle yakalandı
14.12.2022 16:52 - Son Güncelleme: 14.12.2022 16:52

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Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Hazinedar’ın Tosya Sanayi Sitesinde yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın arkasında kalan Hazinedar’ın aracının polis aracı ile kesildiği görülüyor.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanma anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Soruşturmada firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Hazinedar, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Hazinedar'ın yakalanma anı kamerada
Öte yandan, Hazinedar'ın Tosya Sanayi Sitesinde yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın arkasında kalan Hazinedar'ın aracının polis aracı ile kesildiği görülüyor.

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