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Son dakika: Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanıyor! Masada koronavirüs aşısı var

Son dakika: Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanıyor! Masada koronavirüs aşısı var
24.12.2020 09:59
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Son dakika haberine göre Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de yapılacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Masada Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşılarının olması bekleniyor.


Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılacak toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu, koronavirüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alınacak.

Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla ele alınacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

SON 24 SAATTE 19 BİN 650 YENİ VAKA
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 yeni vaka, 3 bin 192 yeni hasta tespit edildi, 259 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 34 bin 492 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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