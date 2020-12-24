HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' yalanına AK Parti'den flaş tepki: FETÖ'cülerle toplantının etkisi var mıdır?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde FETÖ'cülerin borazanlığı yapmaya devam ediyor. Son olarak Uşak'ta polis nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanı elinde patlayan Gergerlioğlu internetten Enes Kanter'in daralarında bulunduğu bir grup FETÖ'cüyle toplantı yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddiasını gündeme getiren HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Zoom üzerinden FETÖ'cüler ile yaptığı toplantının deşifre olduğunu belirterek, "Bu toplantıda ne konuşulmuştur, neler paylaşılmıştır ve özellikle Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ortaya koyduğu iddialarda bu toplantının bir etkisi var mıdır?" dedi.

Ünal, bu iddiayı gündeme getiren Gergerlioğlu'nun 'Zoom' üzerinden FETÖ'cülerle birlikte yaptığı toplantının deşifre olduğunu hatırlatarak, "Bu iddiayı dile getiren Gergerlioğlu'nun FETÖ'cülerle yaptığı toplantının ne anlama geldiği açık. Bu toplantıda ne konuşulmuştur? Bu toplantıda neler paylaşılmıştır ve özellikle Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ortaya koyduğu iddialarda bu toplantının bir etkisi var mıdır? Bunlar tabii bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Türkiye'de maalesef bir süreden beri, birtakım iddialar belli merkezlerde üretilip, daha sonra bu iddialar siyasetin ve Türkiye'nin gündemine getiriliyor" ifadelerini kullandı.