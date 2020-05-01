Son dakika: Bilim insanları ilk kez açıkladı! Koronavirüs kadınları neden daha az etkiliyor?

01.05.2020 14:09

Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs 6 kıtaya yayıldı. Bilim insanları kadınların koronavirüsten daha az etkilendiğini duyurdu. Hastaların yüzde 75’inin erkek olması bilim dünyasını harekete geçirdi. ABD’de iki farklı hastane hastalarına kadınlık hormonu vererek iyileşme sürecini gözlemleme kararı aldı. Peki kadınları koronavirüsü neden daha hafif geçiriyor? İşte detaylar…

"KIZ BEBEKLER BİLE DAHA AZ SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ DUYUYOR"

ABD'de 3 farklı üniversitede araştırma yapıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren, hastalara östrojen ve progesteron hormonları verilerek hastaların sağlık durumunda iyileşme olup olmadığının gözleneceğini belirtti. Doç. Dr. Dağdeviren sözlerine şöyle devam etti: "Bilimsel anlamda bir şey söylemek için erken ama kişisel gözlemimde de erkek hastalar klinik olarak daha ağır bir tabloda seyrediyor. Özellikle entübe hastaların birçoğu erkek ama bunu sadece kadınlık hormonuna bağlamak çok doğru olmaz.

Çünkü erkeklerde akciğer hastalıkları, sigara kullanımı ve kronik hastalıklar daha fazla. Ancak biliyoruz ki, kadınlık hormonu östrojen kadınların bağışıklık sistemini güçlendiren bir hormon. Yenidoğan bebeklerimizde bile erkek bebekler ile kız bebeğin farkını daha net anlıyoruz. Aynı haftada doğmuş bebeklerde, kız bebeklerin daha az solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu ve dış dünyaya daha kolay adapte olduğunu görüyoruz."

"HAMİLELİK HORMONU SİTOKİN FIRTINASINI BASKILIYOR"

Araştırmalarda östrojen ve progesteron hormonlarının farklı farklı verilerek hastalar üzerinde etkisinin gözlemleneceğini belirten Doç. Dr. Dağdeviren, sitokin fırtınasının ne olduğunu da anlattı ve şunları söyledi: "Hastalığın kötüleştiği dönemde sitokin fırtınası dediğimiz bir enflamasyon süreci başlıyor. Vücudun kendi dokularına bile antikor geliştirdiği ve onları yıkmaya çalıştığı bir evre başlıyor."

"Östrojenin bu sitokin fırtınasını baskılayabileceği sürecine gidiliyor. Gebelik de buna benzer bir süreç aslında. Normalde bebek vücut için bir yabancı cisim. Ama vücut bunu progesteron hormonu sayesinde kabul ediyor. Bu hormon vücudun, bebeği yabancı olarak algılamasını engelleyerek sitokin hücrelerini baskılıyor ve bebeğin anne karnında kalmasını sağlıyor."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ OLMASI VİRÜSÜ NASIL ETKİLİYOR?

Bağışıklık sistemi güçlü olanların hastalığı daha iyi yendiğini ancak fazla tepki veren bağışıklık sistemlerinde de sitokin fırtınası denilen durumla karşılaşıldığını ifade eden Doç. Dr. Dağdeviren, "Bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse vücudun ona vereceği yanıt da daha fazla olabilir."

"Dolayısıyla daha fazla enflamasyon hücresi oluşacak ve vücudun kendi hücrelerine daha fazla zarar vereceğine dair bir teori de var. O yüzden bunun acaba bağışıklık sistemi daha güçlü insanlarda mı daha klinik belirti verdiği ile ilgili elimizde henüz tam bir belirti yok" dedi.