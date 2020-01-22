Haberler Video Son dakika: Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te! Bekçiler kimlik sorabilir mi?
Son dakika: Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te! Bekçiler kimlik sorabilir mi?

Son dakika: Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te! Bekçiler kimlik sorabilir mi?

22.01.2020 13:20

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Levent Eke aktardı...


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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