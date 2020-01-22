Haberler Video Çevrecilik naraları atan Tarkan'a bak sen! Kupon arazi peşinde koşan arsa simsarı çıktı
Çevrecilik naraları atan Tarkan'a bak sen! Kupon arazi peşinde koşan arsa simsarı çıktı

Çevrecilik naraları atan Tarkan'a bak sen! Kupon arazi peşinde koşan arsa simsarı çıktı

22.01.2020 12:51

Harbiye'de verdiği konserde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "İstanbul'un üzerine güneş gibi doğdunuz" diyerek yalakalıkta sınır tanımamasının neden ortaya çıktı. Tarkan'ın Bayrampaşa'da bulunan ve 13 yıldır imar izni almaya çalıştığı arazisi altıncı defa İBB Meclisi'ne geldi. Bayrampaşa'daki arazisine otel ve benzin istasyonu yaptırmak isteyen şarkıcı, İmamoğlu'na güvenerek yeniden imar başvurusunda bulundu. Reddedileceği anlaşılınca; imar komisyonu, açıklama yapmadan dosyayı geri çekti. Her fırsatta çevrecilik naraları atan, hükümeti eleştirmek için paylaşım üzerine paylaşım yapan Tarkan'ı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bayrampaşa'da kupon arazi peşinde koşup sonra da belediyelerin kapısında imar beklemek sana yakışıyor mu? Üzgünüm muhalifler, Tarkan da 'kupon arazi' peşinde koşan bir arsa simsarı çıktı!" diyerek sert eleştiride bulundu. İşte Mevlüt Tezel'in A Haber'e özel Tarkan açıklamaları...


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