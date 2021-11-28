Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Baykar'ın genç mühendisine veda! Selçuk Bayraktar zor konuştu gözleri doldu! İşte yürekleri dağlayan son konuşması

SON DAKİKA: Baykar'ın genç mühendisine veda! Selçuk Bayraktar zor konuştu gözleri doldu! İşte yürekleri dağlayan son konuşması

SON DAKİKA: Baykar'ın genç mühendisine veda! Selçuk Bayraktar zor konuştu gözleri doldu! İşte yürekleri dağlayan son konuşması
28.11.2021 13:50 - Son Güncelleme: 28.11.2021 13:53
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Son dakika haberleri... Baykar Teknoloji'de çalışan İHH gönüllüsü Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi, dün Bursa-İzmir Otoyolu'nda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Selçuk Bayraktar, genç mühendisin cenaze töreninde yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadı. Ağlamaklı bir şekilde konuşan Bayraktar, Tarık Kesekçi ile son konuşmalarını anlattı "Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi kovid olmuştu. Hastalığı biter bitmez, kendisi gibi gençler yetiştirmek uğruna rahatsız olduğu halde, 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular, biz öyle görüyoruz." dedi. İşte Selçuk Bayraktar'ın duygulandığı anlar...

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