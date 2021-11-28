Kadıköy-Tavşantepe metrosunda elindeki bıçakla terör estiren Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz: Vicdan azabından ben de gidecektim

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz, oğlunun madde bağımlısı olduğunu, krize girdiği zaman kendilerine de saldırdığını ve tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa 12 dilekçe sunduğunu söyledi. Oğlu hakkında açılan 23 davanın 12'sini kendisinin açtığını belirten baba Yılmaz, "5 aydır onunla aynı evde oturmuyoruz. Evine hiç gitmedim. 2 senedir onunla konuşmuyorum. Çünkü onun yaptıkları ağrıma gitti. Türk halkından ve ayrıca bayandan da özür dilerim. Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" dedi. Baba Yılmaz, oğlunun 2018 yılında para vermediği gerekçesiyle annesini rehin aldığını ve oğlunun 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını da anlattı.