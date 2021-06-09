SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgısiztan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi törenle karşıladı. Sağanak yağmur altında gerçekleşen törende Başkan Erdoğan şemsiye tutarak konuk cumhurbaşkanının ıslanmasını önlemeye çalıştı ve jest yaptı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgısiztan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi törenle karşıladı.

KONUK CUMHURBAŞKANI'NA ŞEMSİYE JESTİ

Sağanak yağmur altında gerçekleşen törende Başkan Erdoğan şemsiye tutarak konuk cumhurbaşkanının ıslanmasını önlemeye çalıştı ve jest yaptı.

İKİ LİDERİN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5. toplantısı Erdoğan ve Caparov'un riyasetlerinde, Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgızistan ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.