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Atatürk Havalimanı'nda panik anları! Bir anda patladı...

Atatürk Havalimanı'nda panik anları! Bir anda patladı...
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Son dakika haberine göre THY'nin uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen olay sonrası bölgede küçük çaplı bir yangın çıkarken, yaralanan olmadığı bilgisi verildi.


Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY'nın uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında sırasında oksijen tüpü patladı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda kimsenin yaralalanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı öğrenildi.

YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Üstün, "Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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