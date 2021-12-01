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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalar
01.12.2021 15:35
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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20. Milli Eğitim Şûrası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerini günden itibaren eğitime büyük yatırım yaptıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasını yaklamıştır." dedi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'e geleceğini belirten Başkan Erdoğan, "Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

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