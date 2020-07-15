Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz şehit aileleri ile buluşmasında önemli açıklamalar

15.07.2020 16:39

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan isimlerin aileleri ile buluştu. Erdoğan, "O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır" ifadelerini kulladı. Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen muhalefeti sert bir şekilde eleştirdi. Erdoğan, "Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kimselere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum" dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan isimlerin aileleri ile buluştu. Erdoğan, "O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır" ifadelerini kulladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz. Vatanı, milleti, vatanı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi babayı teselli edecek bir mahiyette hiçbir söz yoktur. Bunun için Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum.

Aynı şekilde eşini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir. Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize, Türkiye Cumhrubaşkanı sıfatı ile minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından bir parçadır. Özellikle yetim ve öksüzleri de yine milletimize emanettir. Milletçe bu emanetlere sahip çıkacak, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aytmatov'un o veciz ifadesi ile 'Bir günü bir asra bedel' anlar olur. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihinde işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır.

FETÖ'cü hainlerin kurşunları karşısında istikbaline sahip çıkan milletimiz, topyekün bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir. FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok daha etkili ve kararlı tedbirler aldık. 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG'ye kadar tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır.

15 Temmuz demokrasimize güç katmanın yanı sıra, ülkemizin terörle mücadelesinde de bir milat olmuştur. Doğu Akdeniz'de attığımız adımlarla haklılığımızı ortaya koyduk. Türkiye bugün milli güvenliğine yönelik tehditleri, kendi imkanlarıyla kaynağında yok edecek güç ve kabiliyete ulaşmış bir ülkedir. 251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan da işlediği cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz.

Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik.

Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir. 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp, tankların arasından kaçarak, kendi belediye başkanlarının evinde sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Safsatalarla şehit yakınları ve gazilerimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Devletimiz her türlü sıkıntısında şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır.

15 Temmuz şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere burada 340 milyon civarında bir yardım toplanmıştır. Toplanan yardımların amacına ve bağış şartlarına uygun şekilde kullanılmasını temin için geçen sene Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nı kurduk. Vakfımız her ne kadar birileri yıpratmaya çalışsa da, şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için gayret gösteriyor.

Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kimselere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum.