Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: ''Rejim çekilmezse gerekeni yapacağız'' 05.02.2020 11:56

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı çıkar hesabı değildir. Bizim elimizde kapı gibi Adana mutabakatı anlaşması var. Anlaşmanın gereği olarak Suriye'deyiz." dedi. Başkan Erdoğan, "İdlib'deki saldırı Türkiye açısından yeni dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önceki gün İdlib'de uğradıkları alçakça saldırı sonucu şehit olan 7 askerimize ve bir sivil personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmadı. Bu millet mazluma sırtını çevirmemiştir, çevirmeyecektir.

BU SALDIRI SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN MİLADIDIR

Elimizde kapı gibi bir Adana Mutabakatı Anlaşması var ve bu anlaşmanın gereği olarak oradayız. Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana Mutabakatı, Türkiye'ye gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkını tanıyor.

Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır.

İdlib'den kontrolümüz altındaki bölgelere ve sınırlarımıza doğru hareket eden kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin bu yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yok.

REJİM GERİ ÇEKİLMEZSE GEREKENİ YAPARIZ

Rejim geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak durumunda kalacaktır.

Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımıza kimse itiraz edemez. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir.

TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI

Barış Pınarı Harekatı'nın sağ-sol ve alt istikamette yürütmekte tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar İdlib'de ve diğer harekat bölgelerinde izleyeceği yeni yol işte bu şekildedir.