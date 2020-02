Dut pekmezinin faydası say say bitmiyor! Dut pekmezinin yararları neler ve nasıl tüketilmeli? 05.02.2020 11:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağışıklık sistemini korumak için her sabah bir kaşık içtiğini söylediği dut pekmezinin faydaları say say bitmiyor... Dut pekmezi, iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olmasının yanı sıra özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılıyor. Özellikle de soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi. Peki dut pekmezinin faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmeli? Dut pekmezi kilo aldırır mı? İşte tüm bu soruların cevapları...

Hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için tüketilen dut pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Kansızlıktan kemik sağlığına, kolestrolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan dut pekmezi Anadolu'da da sıkça tüketilen lezzetler arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ukrayna dönüşü uçakta Koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verirken bağışıklık sistemini korumak için her sabah bir kaşık dut pekmezi içtiğini söyledi.

Peki dut pekmezinin bilinmeyen faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir?

Kansızlığa iyi gelir.



Demir bakımından oldukça zengindir.



Kansere karşı koruma sağlayan antioksidanlar açısından zengindir.

Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine karşı koruma sağlar.



Mide hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.



İçeriğinde kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller vardır.

Kolesterolü dengeler.



Sinir sistemini güçlendirir.



Kanın pıhtılaşmasını önler.

Karaciğeri temizler.



Göğüs ağrılarını hafifletir.



Böbrekleri güçlendirir.

Enerji verir.



Çocuklarda görülen pamukçuk için iyi gelir.



İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Bronşit ve astım için faydalıdır.



Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakları yumuşatır ve kabızlığa fayda sağlar.



Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltır.

Gözün görme sistemine yarar sağlar.



Hafızayı güçlendirir.



Beyin için faydalıdır.



Ülsere karşı iyi gelir.

DUT PEKMEZİ KİLO ALDIRIR MI?

Dut pekmezinin iştah açıcı bir özelliği de bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı çok fazla tüketildiği takdirde fazla kilo almanıza yol açabilmektedir. Bu pekmez özellikle kilo almak isteyenler tarafından da çok önemlidir.

DUT PEKMEZİNİN SAÇA FAYDALARI



Dut pekmezi saçları güçlendirmekle kalmaz uzamasına da etki sağlar. Aynı zamanda erken beyazlamasını engeller ve saçları besler.

DUT PEKMEZİ NASIL TÜKETİLİR?



Dut pekmezi yoğun kıvamlı olduğu için tek başına tüketmek zordur. Bu nedenle tahine karıştırarak da tüketebilirsiniz.

Kansızlık sorunu olanlar ya da kan şekeri düşük olan kişiler sabah aç karnına 2 yemek kaşığı tüketebilirler.

Çay, süt gibi içeceklerin içerisine koyularak da tüketilebilir.



Bazı tatlıların içerisine şeker yerine bu pekmezi ekleyebilirsiniz.