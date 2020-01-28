Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in davetine icabetle resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.
Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Senegal'de resmi törenle karşılandı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in davetine icabetle resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.
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