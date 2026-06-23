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Ankara Polatlı'da otomobil kamyona saplandı: 4 ölü

Ankara Polatlı'da otomobil kamyona saplandı: 4 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece yarısı meydana gelen ve yürekleri dağlayan feci trafik kazasından kahreden bir son dakika haberi geldi. İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobilin, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan ok gibi saplandığı kazada can kaybı arttı. Devran Kart, Berşan Yücel ve Şükran Yanok'un ardından, ağır yaralı Raziye Yanok'un da hastanede vefatıyla feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. İşte 4 kişinin hayatına mal olan o kaza anının görüntüsü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece yarısı meydana gelen ve yürekleri dağlayan feci trafik kazasından kahreden bir son dakika haberi geldi. İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobilin, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan ok gibi saplandığı kazada can kaybı arttı.

Hastaneden Acı Haber Geldi

Kazanın ardından hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan ve acil koduyla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Raziye Yanok, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın yaşam mücadelesini kaybetmesiyle birlikte feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kimlikleri Kahretti: Genç Yaşta Hayattan Koptular

Katliam gibi kazada adeta demir yığınına dönen otomobilin içerisinde bulunan gençlerin kimlikleri ve yaşları netleşti. Çarpmanın şiddetiyle Devran Kart (20), Berşan Yücel (24) ve Şükran Yanok (24) olay yerinde feci şekilde can vermişti. Son acı haberle birlikte Yanok ailesinden iki kişinin birden aynı kazada can vermesi büyük hüzne boğdu. Ekiplerin kazaya ilişkin başlattığı geniş çaplı soruşturma derinleşerek sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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