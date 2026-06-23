Kayseri'de 'Laf atma' kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 09:24

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta yer alan 10 katlı bir binanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.A. ile Alper A., Y.B. ve Y.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 'laf atma' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., yanındaki suç aletiyle diğer 3 kişiyi acımasızca yaraladı.

Alper A. Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Alper A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, Y.Y.'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından kaçmaya çalışan şüpheli B.A. ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.