RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünya İsrail zulmüne sessiz! Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandığını bildirdi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. Dünya İsrail zulmüne sessiz kalırken Türkiye'den ise tepkiler peş peşe yükseldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetine karşı Filistin halkının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri ve Türkiye'den gelen sert tepkiler.

10.05.2021 11:07 - Son Güncelleme: 10.05.2021 11:42
Dünya İsrail zulmüne sessiz! Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

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Dünya İsrail zulmüne sessiz! Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.

Dünya İsrail zulmüne sessiz! Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Dünya İsrail zulmüne sessiz! Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı

Daha sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Dünya İsrail zulmüne sessiz! Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif'teki saldırısı devam ediyor.