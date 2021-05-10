Dünya İsrail zulmüne sessiz! Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandığını bildirdi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı. Dünya İsrail zulmüne sessiz kalırken Türkiye'den ise tepkiler peş peşe yükseldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetine karşı Filistin halkının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri ve Türkiye'den gelen sert tepkiler.

10.05.2021 11:07 - Son Güncelleme: 10.05.2021 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





