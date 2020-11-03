SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine depremde evleri yıkılan vatandaşlara 30 bin lira eşya yardımı yapılacağını, işyeri yıkılan, sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini ifade eden Başkan Erdoğan, depremde yıkılan ve hasar gören binaların yerine yapılacak konutların ise inşasına 1 ay içinde başlanacağını duyurdu. Koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları da açıklayan Erdoğan, bazı işletmelerin saat 22'de kapanacağını bildirdi. Erdoğan, deprem üzerinden yalana başvuran Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine depremde evleri yıkılan vatandaşlara 30 bin lira eşya yardımı yapılacağını, işyeri yıkılan, sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini ifade eden Başkan Erdoğan, depremde yıkılan ve hasar gören binaların yerine yapılacak konutların ise inşasına 1 ay içinde başlanacağını duyurdu. Koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları da açıklayan Erdoğan, bazı işletmelerin saat 22'de kapanacağını bildirdi. Erdoğan, deprem üzerinden yalana başvuran Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi.