Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde önemli açıklamalar

29.05.2020 21:47

Başkan Erdoğan, İstanbul Fethi'nin 567. yıldönümü sebebiyle düzenlenen Okçular Vakfı Fetih Kupası ödül töreninde konuştu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumun fetih coşkumuza engel olmasına müsade etmiyoruz." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "Unutulmaya yüz tutulan ata sporumuzu modern tesislere kavuşturduk. İnşallah Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor alanlarında yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Fethi'nin 567. yıldönümü sebebiyle düzenlenen Okçular Vakfı Fetih Kupası ödül töreninde konuştu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumun fetih coşkumuza engel olmasına müsade etmiyoruz." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "Unutulmaya yüz tutulan ata sporumuzu modern tesislere kavuşturduk. İnşallah Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor alanlarında yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum." ifadelerine yer verdi.